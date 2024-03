Speciale energia: Kazakhstan-Arabia Saudita, Tokayev riceve ministro Energia, accordo su centrale eolica a Zhetysu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha ricevuto ad Astana il ministro dell’Energia dell’Arabia Saudita, Abdulaziz bin Salman al Saud, e ha assistito alla firma di un accordo per la realizzazione di un impianto a energia eolica da un gigawatt nella regione di Zhetysu, nel sud-est del Paese. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Kazinform”. Le parti hanno discusso le prospettive di cooperazione energetica e gli investimenti tra i due Paesi. Tokayev ha osservato che le relazioni tra Kazakhstan e Arabia Saudita hanno raggiunto “un livello senza precedenti” e ha sottolineato, in particolare, il ruolo giocato in quest’ottica dagli accordi firmati con l’erede al trono e primo ministro di Riad Mohammed bin Salman. “Consideriamo la sua visita un simbolo dell’amicizia e degli stretti legami tra i due Paesi”, ha detto Tokayev rivolgendosi direttamente ad Abdulaziz bin Salman, al quale ha pronosticato “un futuro brillante” delle relazioni bilaterali. “I rapporti con il Kazakhstan hanno radici storiche”, ha detto da parte sua il ministro saudita, ricordando come il suo sia tra i primi Paesi a riconoscere il Kazakhstan indipendente. All’incontro ha partecipato anche il presidente della compagnia elettrica saudita Acwa, Mohammad Abunayyan, che ha riferito del progetto eolico nella regione di Zhetysu e delle altre iniziative per la cooperazione nel settore dell’energia verde. Al termine della riunione è stato firmato l’accordo per la costruzione della centrale eolica. (Res)