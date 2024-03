Speciale energia: Piemonte, gli industriali lanciano le proposte in vista delle elezioni Europee 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rafforzamento della rete di accordi di libero scambio, l'implementazione di nuove regole sulla finanza sostenibile e una strategia condivisa sul nucleare. Sono alcune delle proposte lanciate dagli industriali Piemontesi per le Europee 2024 attraverso il documento 'Fabbrica Europa' alla presenza degli eurodeputati Italiani della circoscrizione Nord-Ovest. "Le prossime elezioni Europee, e per noi anche regionali, sono un passaggio importante, a cui noi imprese vogliamo prestare massima attenzione - ha affermato il presidente di Confindustria Piemonte Marco Gay -. Nel prossimo quinquennio ci aspettiamo atti concreti, che abbiano al centro: l'industria, l'innovazione tecnologica e una via alla sostenibilità percorribile, senza strappi a livello sociale. Nei prossimi dieci anni, si spalancano davanti a noi opportunità evidenti. Oltre 20 miliardi di investimenti infrastrutturali, siamo poi decisamente in una posizione d'avanguardia su due settori che oggi sono sulla bocca di tutti: l'intelligenza artificiale e l'energia. C'è poi la gestione della transizione verso la mobilità elettrica fissata al 2035 dall'Europa, un tema cruciale per questa regione su cui ribadiamo la necessità di un approccio di neutralità tecnologica", ha concluso. (Rpi)