Napoli: Gaeta (Misto), dialogo con nuove generazioni è strada da seguire

- L’8 marzo £non è una festa, è una giornata in cui parlare di diritti e per me ha senso farlo con i bambini, con i ragazzi. Ho scelto di essere ieri in una scuola dell’infanzia in cui i bambini stanno facendo un bellissimo progetto di scoperta di figure femminili importanti e rappresentative di battaglie per i diritti. Li ho ascoltati parlare di rispetto, uguali opportunità: il riconoscimento delle diversità nella parità è necessario impararlo fin da piccoli”. Lo ha dichiarato Roberta Gaeta, consigliera Demos-Europa Verde del gruppo Misto della Regione Campania, a margine di un doppio appuntamento con le scuole in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne. Ieri Gaeta ha fatto visita all’istituto De Santis 2.0 Licola, paritaria dell’infanzia e primaria. Stamattina, invece, l’incontro a Napoli con gli alunni della terza media dell’Ic Pascoli 2-Caro Berlingieri di Secondigliano. “Il dialogo con le nuove generazioni è una delle responsabilità che noi rappresentanti delle istituzioni abbiamo” spiega la consigliera dopo aver partecipato a una tavola rotonda in cui si è parlato di parità tra uomo e donna intesa soprattutto in termini di uguaglianza di diritti, lavoro e salario. “Dobbiamo ricordare da dove siamo partite e dove siamo oggi, ma soprattutto dove vogliamo andare ed attraverso quale percorso - ha sottolineato ancora Gaeta -. E poi c’è anche la memoria di tante donne che hanno combattuto per tutte noi: l’unica strada possibile è quella di dialogare con le nuove generazioni a partire dai bambini”. (Ren)