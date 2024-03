Venezia: rinnovato patto d'arte per il Dorsoduro Museum Mile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Gallerie dell'Accademia, le Galleria di Palazzo Cini, la Collezione Peggy Guggenheim e palazzo Grassi - Punta della Dogana hanno confermato la propria collaborazione a quasi dieci anni dal proprio inizio. I quattro musei hanno sottoscritto, come riporta una nota, "una convenzione finalizzata alla reciproca promozione dell'offerta museale e all'implementazione dei flussi turistici in quell'area del Sestiere di Dorsoduro a Venezia, compresa tra il ponte dell'Accademia e Punta della Dogana". L'accordo è stato sottoscritto per rilanciare il Dorsoduro Museum Mile. "Dieci minuti - ha dichiarato Giulio Manieri Elia, direttore delle Gallerie dell'Accademia di Venezia - sono necessari per raggiungere Punta della Dogana dalle Gallerie dell'Accademia, si passa per palazzo Cini e per la Collezione Peggy Guggenheim, un percorso di poco meno di un chilometro che abbiamo voluto chiamare, un po' aulicamente, il Dorsoduro Museum Mile. Chi avesse voglia di trascorrere una o più giornate in questo incantevole angolo di Venezia ha la possibilità di perdersi in un viaggio artistico senza pari che va da Giorgione a Picasso, da Pontormo a Tadao Ando, dalle radici della scuola pittorica veneta alle ricerche artistiche più recenti, si attraversano secoli di storia e centinaia di opere d'arte. Le nostre istituzioni, ancora una volta, hanno voluto rilanciare il sodalizio che da anni le vede collaborare per rendere la visita più confortevole, più conveniente e sempre più ricca di offerte culturali di altissima qualità". (segue) (Rev)