Venezia: rinnovato patto d'arte per il Dorsoduro Museum Mile (2)

- "Il Dorsoduro Museum Mile dimostra - ha aggiunto Renata Codello, segretario generale della Fondazione Giorgio Cini -, in un ecosistema culturale così denso e complesso qual è Venezia, il valore delle alleanze tra istituzioni tanto diverse e tutte di altissimo livello come le nostre, operazione tutt'altro che scontata. E' un'indicazione di movimento nell'economia della cultura; è un gesto che spinge ad attraversare un pezzo di città con altri occhi; è un viaggio nel tempo, quello lungo della storia alle spalle e quello del contemporaneo che si schiude ogni giorno". "Fin dal principio il Dorsoduro Museum Mile - ha affermato Karole P. B. Vail, direttrice della Collezione Peggy Guggenheim - si è distinto come progetto virtuoso e unico nel suo genere, volto a promuovere la sinergia tra realtà museali cittadine di eccellente prestigio. A quasi dieci anni dalla sua nascita, l'iniziativa conferma oggi il sodalizio più forte che mai tra quattro istituzioni che credono fermamente nell'importanza della collaborazione, del dialogo e dello scambio in ambito culturale e artistico, all'interno di una città ricca ma anche estremamente articolata quale è Venezia". (segue) (Rev)