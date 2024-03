© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trovo di una certa gravità che ieri Schlein non sia stata fatta entrare in un ospedale". Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di "Un giorno da pecora", Luciano D'Amico, candidato per il centrosinistra alla presidenza della regione Abruzzo. (Rin)