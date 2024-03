© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marco Marsilio ha detto che vincerà e si saprà presto il risultato? "Non credo che sapremo il risultato prima delle 4 di mattina e vincerò io. Con quale percentuale? Non saprei, direi con più del 52 per cento". Lo ha affermato a Rai Radio1, ospite di "Un giorno da pecora", Luciano D'Amico, candidato per il centrosinistra alla presidenza della regione Abruzzo. (Rin)