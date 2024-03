Fvg: assessore Attività produttive, grandi aziende internazionali scelgono nostro territorio per nautica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grandi aziende internazionali con capitali importanti scelgono il territorio del Friuli Venezia Giulia. Lo ha detto oggi a Monfalcone (Gorizia) l'assessore alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, intervenendo alla presentazione dell'imminente stipula del contratto di compravendita dei terreni lungo il Canale Est Ovest del Comune che diventeranno uno dei due siti produttivi italiani di Alpha Yachts, marchio messicano di produzione di maxi yacht di lusso. "Il Friuli Venezia Giulia è la regione d'Italia con la più alta densità di posti barca in relazione ai chilometri di costa e la nautica quindi rappresenta un valore aggiunto decisivo per la nostra economia. Si tratta di un asset che sta crescendo moltissimo - ha aggiunto Bini - negli ultimi due anni le presenze turistiche legate alla nautica sono cresciute del +20 per cento, ma questo non è l'unico aspetto da tenere conto, in quanto la filiera dell'economia del mare è talmente lunga da comportare decisivo impatto anche per l'occupazione e per la vitalità delle nostre imprese artigiane che lavorano nell'indotto". La Alpha Yachts impiegherà di 15 dipendenti diretti nella prima fase e un indotto che nel tempo dovrebbe crescere fino a oltre 200 posti di lavoro. (Frt)