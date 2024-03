India: ministro Esteri Nuova Zelanda in visita ufficiale dal 10 al 13 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e vicepremier della Nuova Zelanda, Winston Peters, sarà in visita ufficiale in India dal 10 al 13 marzo, su invito dell’omologo Subrahmanyam Jaishankar. Lo annuncia un comunicato del ministero degli Esteri indiano, precisando che si tratta della sua prima visita nel Paese dall’insediamento del nuovo governo neozelandese, lo scorso novembre, ma che vi era già stato nella stessa veste nel febbraio del 2020. Peters farà tappa a Nuova Delhi e ad Ahmedabad, nello Stato del Gujarat, dove incontrerà le autorità statali l’11 marzo. Nella capitale, il 12 marzo, è in programma il colloquio tra i ministri degli Esteri, che esamineranno la situazione delle relazioni bilaterali e della cooperazione, che spazia dall’economia alla difesa, dall’istruzione all’ambiente. Il ministro neozelandese incontrerà anche altri dignitari indiani.(Inn)