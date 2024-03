Veneto: sindacati su Enel, scioperiamo per rivendicare occupazione e investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In mattinata si è tenuto a Venezia un partecipato sit-in da parte dei lavoratori del gruppo Enel appartenenti alle sigle sindacali Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil a seguito del fallimento dei numerosi tentativi di dialogo con l'azienda. "Non scioperiamo per rivendicare aumenti salariali, ma occupazione e professionalità per il futuro del Paese - hanno spiegato Luca Stefanello, coordinatore degli elettrici per Filctem Cgil, Gabriella Lanni, segretaria generale di Flaei Cisl Veneto, e Giampietro Gregnanin, segretario generale di Uiltec Uil Veneto -. Siamo preoccupati per la direzione che sta prendendo l'azienda, che anziché scegliere di affrontare le sfide e cogliere le opportunità del Pnnr, imbocca la strada della mera razionalizzazione degli investimenti e di un contenimento dei costi (del personale anzitutto), con ripercussioni inevitabili sull'occupazione e la sicurezza, con un rischio di incremento di infortuni gravi o mortali e un arretramento evidente sul fronte delle tutele e dei diritti, ma anche degli standard di qualità dei servizi ai cittadini". (segue) (Rev)