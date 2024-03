Veneto: sindacati su Enel, scioperiamo per rivendicare occupazione e investimenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In anni di espansione del proprio business, Enel così tradisce la propria missione sociale e la vocazione industriale di servizio, causando un depauperamento globale del sistema dei servizi elettrici - hanno proseguito -. Stiamo parlando dell'azienda italiana con la maggiore capitalizzazione in Borsa, che gestisce una concessione pubblica, vive di costi riconosciuti per le sue attività e grazie alle bollette degli italiani, ha ricavi altissimi e un costo del lavoro che incide pochissimo sul bilancio. Gli impediremo di operare a sfavore del sistema Paese, delle imprese, dei cittadini". "È un'impresa che non dimostra alcuna visione strategica per il bene del Paese, per il quale è incapace di restituire valore - hanno sottolineato anche Giacomo Vendrame, Cinzia Bonan e Igor Bonatesta, rispettivamente segretari di Cgil, Cisl e Uil Veneto -. Chiediamo che, come infrastruttura fondamentale, Enel sia la protagonista nel guidare la transizione energetica, l'elettrificazione dei consumi e i progetti previsti finanziati con il Pnrr". I sindacati si dicono infatti preoccupati perché nel nuovo piano di sviluppo non ci sono progetti per affrontare il superamento del fossile e non c'è traccia su investimenti per le fonti rinnovabili, del settore idroelettrico né sulla geotermia. Il rischio, insomma - hanno concluso -, è di perdere ulteriore terreno rispetto agli altri Paesi europei, tutti impegnati a garantirsi sostenibilità e autonomia energetica coniugate all'energia green, e di arrivare completamente impreparati all'appuntamento con l'inevitabile passaggio all'elettrico". (Rev)