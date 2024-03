Speciale energia: Arabia Saudita, trasferito 8 per cento azioni Aramco a società di proprietà del Pif

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, ha annunciato il completamento del trasferimento di un ulteriore 8 per cento del totale delle azioni emesse di Saudi Aramco a società di portafoglio interamente di proprietà del Fondo pubblico per gli investimenti (Pif). Lo ha riferito l'agenzia di stampa statale "Spa". Questo porta la proprietà dello Stato a circa l'82,2 per cento delle azioni di Aramco, secondo "Spa", con un 16 per cento cumulativo trasferito al Pif e alle sue controllate. Il trasferimento della proprietà di parte delle azioni statali di Saudi Aramco alle aziende di proprietà del Pif fa parte delle "iniziative del Regno volte a rafforzare l'economia nazionale a lungo termine, a diversificare le sue risorse" e a creare maggiori opportunità di investimento, ha detto Bin Salman, aggiungendo che il Pif continua a costruire nuovi partenariati economici e a localizzare le tecnologie e sta svolgendo un ruolo nella creazione di una maggiore occupazione diretta e indiretta nel mercato del lavoro. (Res)