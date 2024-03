Sicurezza: Forza Italia manifesta nel Municipio XV di Roma, "preoccupano furti e violenze"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani mattina è in programma un corteo organizzato dal coordinamento romano di Forza Italia per chiedere maggiore sicurezza a Roma. La manifestazione partirà alle 10 da piazza dei Giuochi Delfici e si concluderà in Corso Francia. Per l'occasione parteciperanno la coordinatrice di Forza Italia Roma, Luisa Regimenti, il coordinatore di Forza Italia nel Municipio XV Stefano Peschiaroli, dirigenti, iscritti e militanti romani del partito. La manifestazione - spiegano da Forza Italia in una nota - nasce a seguito della sequenza di scippi, rapine a farmacie e attività commerciali, furti in appartamento e aggressioni, verificatese negli ultimi mesi che ha interessato in particolare il Municipio XV e il quadrante nord della Capitale. "Tutti i giorni incontriamo cittadini ed esercenti facendoci carico dei loro problemi per portarli all'attenzione delle istituzioni preposte - osservano Regimenti e Peschiaroli -. Il tema della sicurezza riguarda indistintamente tutti i Municipi: ogni giorno vengono segnalati furti, rapine e aggressioni che stanno creando grande allarme. Daremo voce alle preoccupazioni dei cittadini: la sicurezza è un bisogno primario che incide in modo significativo sulla qualità della vita e merita la massima attenzione". (Rer)