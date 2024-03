Gaza: operatore Medici senza frontiere, "ci sfamiamo con mangime per uccelli e asini"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un operatore di Medici senza frontiere, bloccato con la sua famiglia nel nord della Striscia di Gaza, ha raccontato di essere costretto a "sfamarsi con mangime per uccelli e asini", e di non avere "acqua potabile, elettricità o medicine". Lo ha riferito l'ufficio stampa di Medici senza frontiere in una nota, citando un'audio-testimonianza di Suhail Habib, membro dello staff dell'organizzazione a Gaza. "La vita è diventata cinque volte più difficile. Non riusciamo a trovare la farina perché l'esercito israeliano l'ha bloccata. Siamo costretti a mangiare cibo per animali per sopravvivere. A volte mangiamo mangime per uccelli e asini, e a volte l'erba che raccogliamo agli angoli delle strade. Cerchiamo di sopravvivere alla fame", ha detto Habib. "Sono tre giorni che non mangio e mia moglie continua a chiedermi: 'Cosa hai mangiato oggi?'. Io rispondo che non ho fame. Torno a casa a mani vuote, senza cibo, senza farina, senza pane, senza riso. Oggi un chilogrammo di riso costa 33 dollari, perciò non riesco a sfamare i miei figli", ha affermato l'operatore, sottolineando: "Non abbiamo acqua pulita, non c'è acqua potabile. Non abbiamo elettricità né medicine". Infine, Habib ha spiegato: "Mia madre soffre di pressione alta e di diabete e non riusciamo a procurarci i farmaci. Molte persone a Gaza soffrono di problemi respiratori a causa del fumo e della polvere dei bombardamenti. Anche le malattie trasmissibili si stanno diffondendo rapidamente". (Com)