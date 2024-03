Moldova: Istituto Isw, tentativi russi di destabilizzazione passano attraverso Gagauzia e Transnistria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia "spera di utilizzare" l'autonomia della Gagauzia e della regione della Transnistria per condurre operazioni di destabilizzazione in Moldova. A questa conclusione sono giunti gli esperti dell'Istituto per lo studio della guerra (Isw), think tank con sede a Washington. Gli esperti dell'istituto hanno sottolineato che le azioni di Mosca "mirano a provocare destabilizzazione e polarizzazione" in Moldova nel contesto dell'avvio dei negoziati di adesione all'Ue e delle elezioni presidenziali di questo autunno. "La maggiore attenzione del Cremlino alle relazioni con la Gagauzia, dopo una recente attenzione retorica sull'altra regione filorussa della Moldova, la Transnistria, continua a indicare che Mosca spera di utilizzare queste due regioni per giustificare operazioni ibride progettate per destabilizzare e polarizzare ancor più la Moldova", si legge nell'analisi.(Rob)