Imprese: fondo Coima Esg City Impact supera €900 milioni di raccolta e avvia aumento capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coima sgr - leader nell'investimento, sviluppo e gestione di patrimoni immobiliari per conto di investitori istituzionali – annuncia che COIMA ESG City Impact Fund (il "Fondo Impact") ha superato nel primo trimestre 2024 €900 milioni di raccolta e avvia l'aumento di capitale per il prossimo closing. La Società annuncia inoltre la costituzione di un nuovo fondo dedicato allo sviluppo dello studentato di Porta Romana, partecipato con un investimento di 50 milioni di euro dal Fondo Nazionale Abitare Sociale (FNAS) promosso e gestito da CDP Real Asset SGR - che si propone di promuovere interventi immobiliari fino a 1 miliardo di euro, con un elevato impatto sociale sul territorio e focalizzati sulle "3S" dell'abitare sociale: Social, Student e Senior housing - e dal Fondo COIMA Housing come sottoscrittore di maggioranza. (segue) (Com)