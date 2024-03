Imprese: fondo Coima Esg City Impact supera €900 milioni di raccolta e avvia aumento capitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- COIMA Housing è il fondo di COIMA dedicato al tema dell'abitare sostenibile, di cui il Fondo Impact è promotore e investitore con Intesa Sanpaolo, casse previdenziali e fondazioni bancarie. Il Fondo COIMA Housing vuole porsi come modello di collaborazione aperto a primari soggetti pubblici e privati al fine di costituire una piattaforma nazionale di investimento in iniziative di fair and affordable housing. Con la partecipazione del Fondo FNAS nel programma dedicato al settore studentati di COIMA Housing, la dotazione di capitale del Fondo Impact raggiunge complessivamente oltre €1 miliardo. (segue) (Com)