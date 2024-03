Imprese: fondo Coima Esg City Impact supera €900 milioni di raccolta e avvia aumento capitale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impatto economico derivante dagli investimenti ad oggi in essere, unitamente alle partnership, ai coinvestimenti e ai finanziamenti bancari, ha superato 2 miliardi, con l'obiettivo finale di promuovere progetti per un valore di oltre 4 miliardi. Il Fondo Impact, maggiore fondo di rigenerazione urbana nazionale, è oggi al 1° posto tra i peer group di sviluppo GRESB in Europa con rating a 5 stelle e si posiziona in un gruppo ristretto di soli 23 fondi a livello mondiale Global Sector Leader di sostenibilità – sulla base di una valutazione di 2.084 fondi di 75 Paesi. (Com)