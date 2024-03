Gaza: anche Italia appoggia creazione corridoio marittimo via Cipro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione umanitaria a Gaza "è terribile, con famiglie e bambini palestinesi innocenti alla disperata ricerca di beni di prima necessità". Ecco perché oggi la Commissione europea, la Germania, la Grecia, l'Italia, i Paesi Bassi, la Repubblica di Cipro, gli Emirati Arabi Uniti, il Regno Unito e gli Stati Uniti annunciano l'intenzione di aprire un corridoio marittimo per consegnare via mare quantità aggiuntive di assistenza umanitaria "di cui c'è grande bisogno", come si legge in una dichiarazione congiunta. "La leadership di Cipro nell'istituire l'Iniziativa Amalthea, che delinea un meccanismo per spedire in modo sicuro gli aiuti da Cipro a Gaza via mare – si legge nella dichiarazione- è stata fondamentale per consentire questo sforzo congiunto per avviare un corridoio marittimo. Insieme, le nostre nazioni intendono basarsi su questo modello per consegnare ulteriori aiuti significativi via mare, lavorando in coordinamento con la coordinatrice senior delle Nazioni Unite per gli aiuti umanitari e la ricostruzione a Gaza, Sigrid Kaag, incaricata di facilitare, coordinare, monitorare e verificare il flusso di aiuti a Gaza ai sensi della risoluzione 2720 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite". (segue) (Beb)