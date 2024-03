Gaza: anche Italia appoggia creazione corridoio marittimo via Cipro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cipro convocherà presto alti funzionari per discutere di come accelerare questo canale marittimo a sostegno dei bisognosi, integrando le rotte terrestri e aeree, anche da Egitto e Giordania, specifica ancora la dichiarazione. "Gli Stati Uniti hanno annunciato una missione di emergenza guidata dalle forze armate statunitensi per stabilire un molo temporaneo a Gaza, in coordinamento con i partner umanitari e altri Paesi, per consentire la consegna di quantità significative di assistenza via mare. Questi sforzi saranno strettamente coordinati con il governo di Israele", specifica poi il testo. "La consegna di assistenza umanitaria direttamente a Gaza via mare sarà complessa e le nostre nazioni continueranno a valutare e ad adeguare gli sforzi per garantire la consegna degli aiuti nel modo più efficace possibile. Questo corridoio marittimo può, e deve essere, parte di uno sforzo sostenuto per aumentare il flusso di aiuti umanitari e di prodotti commerciali a Gaza attraverso tutte le vie possibili. Continueremo a lavorare con Israele per espandere le consegne via terra, insistendo affinché faciliti più percorsi e apra ulteriori valichi per far arrivare più aiuti a più persone. Affermiamo che la protezione delle vite civili è un elemento chiave del diritto umanitario internazionale che deve essere rispettato. E insieme, dobbiamo fare di più per garantire che gli aiuti arrivino alle persone che ne hanno disperatamente bisogno", conclude la dichiarazione. (Beb)