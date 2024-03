Portogallo: gruppo studentesco per il clima imbratta sedi dei principali partiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il collettivo studentesco Sciopero per il clima ha imbrattato oggi le sedi dei principali partiti portoghesi per per chiedere la fine dei combustibili fossili a due giorni dalle elezioni politiche di domenica prossima. Il Partito socialista (Ps), il Partito socialdemocratico (Psd) ed il Blocco di sinistra (Be) hanno confermato gli atti vandalici all'agenzia di stampa "Lusa". Lo stesso movimento ha affermato di aver dipinto frasi, tra le quali "100 per cento di elettricità rinnovabile e gratuita", "Fine dei combustibili fossili 2030" e "Questo partito non ha un piano". "Non confondiamo il vandalismo con l'attivismo per cause giuste, che tra l'altro non hanno nulla a che vedere con la difesa dell'ambiente, perché dovremo dipingere i muri e i cancelli della sede, spendendo risorse che lo danneggiano", ha detto il segretario generale del Psd, Hugo Soares, assicurando che sarà presentata una denuncia per l'accaduto. (Spm)