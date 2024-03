8 Marzo: provincia Roma prima in Italia per imprese femminili, Camera commercio ne premia 5

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 31 dicembre 2023, le imprese femminili a Roma e provincia sono 97.136: dato che fa dell'area metropolitana di Roma la prima provincia italiana per numero di imprese femminili registrate (nel Lazio sono 139.107). Le imprese femminili rappresentano il 21,8 per cento delle imprese totali. Sono i dati diffusi dalla Camera di commercio di Roma stamattina, in occasione della cerimonia di premiazione delle cinque imprese vincitrici del bando "Idea innovativa", nella sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, a Roma. Un'iniziativa per diffondere la cultura imprenditoriale femminile e favorirne la crescita, a sostegno di progetti d'impresa innovativi tesi a valorizzare il tessuto economico e sociale del territorio e supportare le migliori idee utili a creare nuove soluzioni per lo svolgimento dell'attività aziendale. (segue) (Rer)