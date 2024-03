8 Marzo: provincia Roma prima in Italia per imprese femminili, Camera commercio ne premia 5 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Capitale le realtà produttive femminili scelgono, quale loro principale settore di attività, soprattutto il terziario: oltre 23 mila imprese di Roma si concentrano, infatti, nel commercio seguito, a distanza, con poco meno di 10 mila imprese, dal comparto Alloggio e ristorazione. I settori dove invece è più alto il tasso di femminilizzazione, ovvero il rapporto tra numero di imprese femminili del settore e il totale delle imprese del settore, sono i servizi per la persona, comparto dove la componente femminile supera il 50 per cento e la sanità con oltre un terzo delle imprese femminili. La natura giuridica di queste attività è, per la maggior parte dei casi, società di capitale (48.501 unità pari al 49,9 per cento delle imprese femminili), seguita dalle imprese individuali (40.202). Nel 2023, a Roma, si è registrata una forte crescita della componente straniera: le imprenditrici nate all'estero hanno raggiunto quasi quota 15 mila (14.993), pari al 15,4 per cento delle imprese femminili romane. (segue) (Rer)