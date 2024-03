8 Marzo: provincia Roma prima in Italia per imprese femminili, Camera commercio ne premia 5 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova costituisce un punto di riferimento e una fonte irrinunciabile di notizie politiche, economiche ma anche di approfondimento delle realtà territoriali" Lorenzo Tagliavanti

Presidente della Camera di Commercio di Roma

24 luglio 2021

- "Roma ha qualche primato di cui potremmo andare orgogliosi, visto che è la città in Italia con il maggior numero di donne imprenditrici, che sono presenti in tutti settori, dalle costruzioni alla metalmeccanica al welfare alla formazione. Dal punto di vista economico, importanti passi avanti sono stati fatti, andiamo nella direzione giusta ma la meta è ancora distante. La strada per poter affermare il mondo femminile in tutti i settori è lunga", ha sottolineato il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti. "Il lavoro è uno dei principali strumenti di emancipazione della donna, insieme alla cultura, tanto più se si diventa imprenditrici. L'attività imprenditoriale femminile - ha aggiunto - è diventata un elemento di forte integrazione. Abbiamo 15 mila imprenditrici donne straniere che operano a Roma. Il lavoro e l'imprenditoria diventano quindi un elemento di integrazione sociale. Per la prima volta abbiamo raggiunto il livello massimo di occupazione femminile mai raggiunto a Roma, superando anche quel gap che abbiamo avuto durante la pandemia. Tuttavia - ha sottolineato Tagliavanti - siamo comunque ancora lontani dall'obiettivo: più le donne sono protagoniste nel mondo del lavoro e nell'imprenditoria e più l'economia cresce ed è florida", ha concluso. (segue) (Rer)