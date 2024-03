8 Marzo: provincia Roma prima in Italia per imprese femminili, Camera commercio ne premia 5 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E, oggi, cinque di queste imprese sono state premiate dalla Camera di commercio di Roma in quanto vincitrici dell'edizione 2023 del bando "Idea innovativa". I progetti imprenditoriali selezionati spaziano dalla creazione di un asilo nido e una scuola dell'infanzia capaci di attuare il bilinguismo con l'italiano e la lingua dei segni, allo sviluppo di nuovi percorsi turistico-culturali con un'innovativa visione della città in chiave femminile, dalla firma digitale per la verifica della originalità dei vini all'ideazione di un videogioco manageriale per educare e divertire, fino a un'ardita ma affascinante fusione tra tradizioni culinarie e connettività digitale. Le vincitrici dell'edizione 2023 del bando "Idea innovativa" sono Il Girasole Srl, con il progetto "La scuola di tutti i bambini", la Cooperativa sociale a responsabilità limitata Spazio Libero Onlus, con il progetto "Roma è Donna", Nonna Nerina Srl con il progetto "Nonna on air", Mad Pumpkins srl start-up innovativa, con il progetto "Movierooms Cinema Management". Infine, Belonina srl, con il progetto "Firma digitale delle bottiglie per la verifica di originalità dei vini". (Rer)