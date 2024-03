8 marzo: Coldiretti Lombardia, fattorie didattiche e sociali in rosa, oltre 1 su 2 in regione guidata da donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia le fattorie didattiche e le fattorie sociali si tingono di rosa: oltre la metà di queste realtà, infatti, ha alla guida una donna. Lo rende noto la Coldiretti Lombardia in occasione della festa dell'8 marzo, sulla base di un'analisi su dati regionali. In particolare – precisa la Coldiretti Lombardia – sul totale delle fattorie didattiche e/o sociali attive in regione, il 53 per cento ha una donna come titolare. Numeri che confermano la propensione delle imprenditrici agricole verso la multifunzionalità e verso il rapporto con il consumatore, sia in termini di accoglienza sia in termini di educazione e formazione per quanto riguarda le nuove generazioni. (segue) (Com)