Sardegna: nuova giunta regionale, fissati i criteri per la formazione dell'esecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova costituisce la più importante fonte d'informazioni sulla politica nazionale ed internazionale" Michele Pais

Presidente del Consiglio regionale della Sardegna

19 luglio 2021

- Fissati i criteri per la composizione della nuova giunta regionale guidata da Alessandra Todde in attesa della proclamazione del risultato ufficiale delle elezioni regionali dello scorso 25 febbraio. Durante l'unica riunione operativa della maggioranza, sono stati delineati i criteri per la selezione dei membri. In totale saranno sei, con requisiti che includono competenza politica e tecnica nell'area specifica, la presenza di almeno cinque donne e l'inclusione di giovani. Altri requisiti riguardano la distribuzione territoriale omogenea e il riconoscimento politico per le sigle meno rappresentate. Ogni forza politica avrà sette giorni per proporre tre nomi per altrettanti assessorati. Le proposte devono essere presentate entro lunedì prossimo. Da questa lista verranno selezionati i dodici assessori che faranno parte della Giunta. Tuttavia, oltre alle regole, le trattative sono già in corso, con l'incognita legata alla presidenza del Consiglio regionale. Il favorito sembra essere Giuseppe Meloni del Partito Democratico, ma ci sono ancora incertezze su chi prenderà il testimone lasciato dal leghista Michele Pais. Altri aspetti cruciali includono la rappresentanza femminile, che deve essere garantita per legge, e l'equilibrio tra i partiti per la distribuzione degli assessorati. Al momento, sembra che il PD avrà la maggioranza degli assessori, seguito dal M5S e altre forze politiche minori. Inoltre, non meno importante, la questione della riconoscibilità politica per le sigle meno rappresentate, come i socialisti, che potrebbero proporre Lorenzo Cozzolino per Ambiente o Sanità. (Rsc)