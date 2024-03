Taxi: Paita (Iv), salviamo Roma dai tassisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione dei taxi in Italia è disastrosa. A Roma ogni mese 1,3 milioni di chiamate non riceve risposta, il 42 per cento delle richieste rimane inevaso. Tra un anno c'è il Giubileo, la capitale non può presentarsi con un servizio taxi così incivile. Salviamo Roma dai tassisti". Lo dice la senatrice di Italia viva, Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Iv. "Il piano di aumento delle licenze, il minimo sindacale, trova l'opposizione della lobby dei tassisti, che hanno pure il coraggio di chiedere un aumento delle tariffe. E di fronte a questo disastro - prosegue la parlamentare - cosa fa il ministro dei Trasporti? Anziché mettere mano al comparto con una riforma complessiva, pensa a penalizzare gli Ncc con misure assurde e vessatorie solo per difendere i tassisti. Ma ieri dalla Corte Costituzionale è arrivata una nuova bocciatura per Matteo Salvini". (segue) (Rin)