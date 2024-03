Lomdardia: Pd, solidarietà al circolo di Legnano vandalizzato questa notte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Piena solidarietà del PD Milano Metropolitana al circolo di Legnano, vandalizzato questa notte. Questi atti vergognosi non ci demoralizzano, non ci fermeremo sicuramente davanti a questi deliri anti-scientifici. Questa violenza non ci intimidisce, siamo una grande comunità, e quello che è successo a Legnano è successo a tutti noi e a tutto il Partito Democratico. Non ci fermeremo davanti a queste cose, e già da domani saremo al circolo di Legnano per lavorare assieme e ripristinare la nostra casa”. Lo dice Alessandro Capelli, segretario PD Milano Metropolitana. "L’appuntamento per tutta la comunità democratica è per domani, sabato 9 marzo, alle ore 15.00. Ci ritroveremo al circolo per aiutare a pulire le scritte e rinnovare gli spazi", aggiunge (Com)