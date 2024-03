Covid: Vaia (ministero Salute), i numeri sono sempre più confortanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all'andamento della situazione epidemiologica da Covid-19 si specifica che nella settimana compresa tra il 29 febbraio e il 6 marzo si registrano 998 nuovi casi positivi, con una variazione di -9,5 per cento rispetto alla settimana precedente (numero 1.103). E' quanto si legge nel bollettino settimanale diffuso dal dicastero della Salute. Le persone decedute sono 31, con una variazione di -20,5 per cento rispetto alla settimana precedente (numero 39), mentre i tamponi effettuati sono 130.090, con una variazione di -1,8 per cento rispetto alla settimana precedente (numero 132.482). Il tasso di positività, pari alo 0,8 per cento, resta invariato rispetto alla settimana precedente . Quanto al tasso di occupazione in area medica, al 6 marzo 2024 è pari all'1,8 per cento% (1.090 ricoverati), rispetto all'1,9 per cento (1.154 ricoverati) del 28 febbraio 2024. Il tasso di occupazione in terapia intensiva al 6 marzo 2024 è pari allo 0,4 per cento (31 ricoverati), rispetto allo 0,5 per cento (45 ricoverati) del 28 febbraio 2024. "I numeri sono sempre più confortanti. L'impegno del ministero della Salute continua ad essere orientato all'implementazione di processi e presidi di prevenzione per un Servizio sanitario sempre più resiliente e pronto a qualsiasi sfida", dichiara Francesco Vaia, direttore generale della prevenzione sanitaria del ministero della Salute. (Rin)