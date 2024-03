Libano: media, missione inviato Usa Hochstein congelata fino a raggiungimento tregua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato e mediatore degli Stati Uniti per il Libano, Amos Hochstein, ha congelato la sua missione nel Paese. Lo hanno riferito fonti informate al quotidiano libanese “Al Akhbar”, aggiungendo che Hochstein tornerà in Libano solo dopo l’approvazione di una tregua per mettere fine alle tensioni nel sud, dove proseguono gli scontri tra Israele e il partito sciita filo-iraniano Hezbollah. Le stesse fonti hanno aggiunto che "liniziativa di Hochstein è stata praticamente abbandonata con l'annuncio del fallimento dei colloqui del Cairo", che avevano lo scopo di raggiungere un cessate il fuoco tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. Inoltre, secondo le fonti di “Al Akhbar”, non rimane molto tempo prima che “scoppi una guerra aperta, che Hezbollah non vuole e non ha altra scelta che evitarla”. (segue) (Lib)