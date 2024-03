Libano: media, missione inviato Usa Hochstein congelata fino a raggiungimento tregua (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 4 marzo, l'inviato Usa Hochstein si era recato in visita in Libano, per poi volare a Tel Aviv. L’escalation tra le Forze di difesa di Israele (Idf) e i miliziani di Hezbollah non è “nell’interesse di nessuna delle due parti”, aveva affermato Hochstein dopo l’incontro con il presidente del parlamento libanese, Nabih Berri, sottolineando che il proseguimento degli scontri non “aiuterà a ricostruire il Paese e ad andare avanti in questo importante momento della sua storia”. L'inviato statunitense aveva inoltre sottolineato che "un cessate il fuoco temporaneo non è sufficiente e una guerra limitata non è realistica". Hochstein aveva inoltre aggiunto che "l'escalation non aiuterà né i libanesi né gli israeliani a tornare a casa", riferendosi alle centinaia di migliaia di sfollati di entrambi i lati del confine che hanno abbandonato le proprie abitazioni a causa degli scontri quotidiani tra Idf e Hezbollah cominciati l’8 ottobre, all’indomani dell’attacco di Hamas contro lo Stato ebraico. (Lib)