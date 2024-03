8 marzo: Stellantis Autonomy celebra Giornata della donna con il ritorno del format "Storie da raccontare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della "Giornata Internazionale della Donna", Stellantis Autonomy riprende i format video "Storie da Raccontare” #UnaMarciaInPiù". In questa emozionante esperienza, realizzata dalla casa di produzione Wider Digital, il campione di motocross freestyle e filantropia, Vanni Oddera, a bordo di una DS7, ha portato con sé Arianna Talamona per una sfida unica sulle maestose montagne del Monterosa. Arianna, coraggiosa nuotatrice paralimpica affetta da una rara malattia neurologica sin dalla nascita, è la protagonista di questa straordinaria avventura. Con il suo impegno e la sua determinazione, ha dimostrato di possedere "UnaMarciaInPiù", diventando una campionessa mondiale nella sua disciplina sportiva. Tuttavia, il suo spirito campione va oltre, sfidando il coraggio stesso. Durante l'Esperienza Action con Vanni, Arianna ha affrontato senza paura la discesa dalla funivia, sospesa tra le cime delle montagne. La sua storia è un inno al coraggio e all'indipendenza, e durante il suo viaggio con Vanni, ha condiviso il significato profondo che guida le sue avventure: la sensazione di libertà e indipendenza che trova nel guidare. “Questa straordinaria esperienza con Arianna è anche un riflesso dei valori del programma Autonomy, che si impegna a rendere le vetture del Gruppo Stellantis accessibili e adatte a chiunque, inclusi coloro che affrontano limitazioni motorie, sensoriali o intellettive” ha dichiarato Salvatore Cardile, Responsabile Marketing & Communication LCV per Stellantis in Italia & Autonomy Manager. (segue) (Com)