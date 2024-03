8 marzo: Stellantis Autonomy celebra Giornata della donna con il ritorno del format "Storie da raccontare" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nato in Italia nel 1995 con il marchio Fiat, oggi il programma Autonomy è esteso a tutti i brand di Stellantis. In particolare, il programma fornisce vetture modificate con dispositivi di guida e di trasporto in carrozzina adatti ai diversi handicap motori e offre un'assistenza competente e condizioni commerciali dedicate per l'acquisto di una nuova auto. Inoltre, in Italia sono presenti 15 Centri di Mobilità, strutture specializzate in cui le persone disabili possono trovare la necessaria consulenza per il conseguimento della Patente Speciale di guida. Fondamentale per il programma la partnership con i principali allestitori del settore. (Com)