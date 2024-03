Lombardia: Protezione civile, formazione congiunta italo-svizzera, lunedì a erba "extramuro 2024"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da lunedì 11 a venerdì 15 marzo si terrà l'evento di Protezione civile "Extramuro 2024', importante iniziativa di formazione congiunta tra Italia e Svizzera. Coinvolgerà i territori dei comuni di Erba, Eupilio, Merone e Pusiano, nonché l'area litorale del lago di Pusiano. Il personale della Milizia di Protezione civile del Cantone Ticino, ospite del Sistema regionale e territoriale di Protezione Civile italiano, si addestrerà in scenari di maxi-emergenza in base agli accordi di reciproco soccorso tra Lombardia, Piemonte e Cantone Ticino, aggiornati e rinnovati tra il 2022 e il 2023. Il Campo Scuola avrà sede presso il Centro Polivalente d'Emergenza di Erba (CO), mentre le attività formative si svolgeranno in vari momenti e location nei territori dei comuni coinvolti. (segue) (Com)