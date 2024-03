Lombardia: protezione civile, formazione congiunta italo-svizzera, lunedì a erba "extramuro 2024" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il personale italiano e svizzero opererà in modo riconoscibile con propri mezzi e uniformi, minimizzando l'impatto sulla popolazione. L'esercitazione è coordinata dalla Prefettura di Como, dalla Direzione Sicurezza e Protezione Civile di Regione Lombardia, con la collaborazione di Vigili del Fuoco, AREU Lombardia, Provincia di Como. Interessati anche i Comuni coinvolti, il Centro di Cooperazione di Polizia e Doganale (CCPD) di Chiasso, la Direzione del Cavo Diotti, la Onlus 'G.Prina' e il Comitato di Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile di Como. Non si tratta di un'esercitazione di evacuazione, ma un momento di formazione sul campo per il personale svizzero con il supporto italiano. Non ci saranno quindi eventi impattanti sulle attività ordinarie del territorio. (segue) (Com)