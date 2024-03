Lombardia: protezione civile, formazione congiunta italo-svizzera, lunedì a erba "extramuro 2024" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Campo Scuola organizzato per gli Ufficiali di Protezione civile del Dipartimento delle Istituzioni del Cantone Ticino - evidenzia il prefetto di Como Andrea Polichetti - rappresenta una perfetta collaborazione istituzionale con il Cantone Ticino, con la Regione Lombardia, il Dipartimento di Protezione civile, la Provincia, i Comuni e le Forze dell'ordine e con i Vigili del Fuoco, asse portante delle attività di emergenza. La settimana di formazione arricchisce le sinergie tese a sviluppare la capacità di risposta nelle emergenze di protezione civile sulla fascia di confine tra il Cantone Ticino e Como. È un'esperienza che certamente darà maggiore speditezza e efficacia ai modelli di intervento di protezione civile sulle aree confinarie, da riformulare anche in relazione ai rapidi cambiamenti climatici, finalizzati al soccorso della popolazione in caso di calamità". "Ringrazio le Autorità ticinesi, le Amministrazioni e tutti gli operatori - conclude il prefetto - che saranno impegnati nelle articolate attività sul territorio comasco confidando che l'esperienza potrà aumentare significativamente la capacità di integrazione tra i sistemi di protezione civile del Cantone Ticino e della provincia di Como". (Com)