Napoli: Ferrante (Mit), cabina di regia conferma impegno per rilancio Bagnoli

- Il piano di risanamento ambientale e rigenerazione urbana per l’area di Bagnoli "messo in campo dal Governo continua a compiere importanti passi in avanti. La cabina di regia di Palazzo Chigi, alla quale ho partecipato in rappresentanza del Mit, ha confermato il nostro impegno per il rilancio dell’area con l’obiettivo strategico di completare i lavori entro il 2030”. Lo afferma in una nota il sottosegretario di Stato al ministero dei Trasporti, Tullio Ferrante. “Dall’incontro è infatti emerso che i progetti previsti sono rapidamente cantierabili, ed è stato inoltre rappresentato il fabbisogno finanziario necessario ad assicurarne l’attuazione - ha aggiunto Ferrante -. Gli interventi riguardano, oltre alla bonifica e alla rigenerazione urbana, anche la realizzazione di infrastrutture e il risanamento marino della colmata con apposite clausole sociali per garantire il coinvolgimento delle imprese e della manodopera locale. La situazione dell’ex acciaieria Italsider si trascina ormai dal 1992 e il Governo, conscio dell’importanza di riqualificare un’area considerata la porta della città di Napoli verso i Campi Flegrei, sta lavorando assiduamente per la sua rinascita". "Da esponente del territorio sono orgoglioso della grande attenzione dello Stato nei confronti di un tema così sentito dalla cittadinanza. Solo con la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali interessati - ha concluso Ferrante - si potranno accelerare gli interventi che consentiranno di dare nuova vita al territorio di Bagnoli”. (Ren)