Serbia-Italia: all'Istituto di cultura di Belgrado la mostra "Machines for Peace-Macchine di Pace"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Viene inaugurata oggi all'Istituto italiano di cultura di Belgrado, in Serbia, la mostra-installazione "Machines for Peace-Macchine di Pace", proposta dalla Rete delle feste delle grandi macchine a spalla italiane, Patrimonio Unesco dal 2013. La mostra, alla sua terza tappa dopo l'esposizione al Bethlehem Peace Center e nella cappella barocca del complesso dell'ambasciata d'Italia a Praga, è sostenuta dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e gode del patrocinio di quel dicastero, di quello della Commissione nazionale italiana per l'Unesco, dell'ambasciata d'Italia a Belgrado, dei comuni, le arcidiocesi e le diocesi delle città di Viterbo, Sassari, Nola e Palmi. È promossa dalla Rete su idea, progetto e coordinamento scientifico di Patrizia Nardi ed è un progetto condiviso con l'Icpi-Istituto centrale del patrimonio culturale immateriale del ministero della Cultura. (segue) (Seb)