Serbia-Italia: all'Istituto di cultura di Belgrado la mostra "Machines for Peace-Macchine di Pace" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mostra viene realizzata nella capitale serba in collaborazione con l'Istituto italiano di cultura di Belgrado e traccia un percorso attraverso immagini, suoni, colori e suggestioni di quattro tra le più antiche feste della tradizione mediterranea: il trasporto della Macchina di Santa Rosa di Viterbo, la Varia di Palmi in Calabria, la Faradda dei Candelieri di Sassari e la Festa dei Gigli di Nola. Per celebrare i primi dieci anni del riconoscimento Unesco la Rete declina, peraltro, temi particolarmente importanti e di grande attualità: la pace, tra gli obiettivi della Strategia di medio termine 2022-2029 dell'Unesco in un momento particolarmente difficile e, in occasione dell'8 marzo-Giornata internazionale della donna, la parità di genere come obiettivo comune per sensibilizzare sui diritti, il benessere e la sicurezza delle donne nel mondo. (segue) (Seb)