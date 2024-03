Serbia-Italia: all'Istituto di cultura di Belgrado la mostra "Machines for Peace-Macchine di Pace" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'installazione di arte visiva contemporanea racconterà, attraverso i film "Un patrimonio sulle spalle" e "Il nostro tempo infinito e sospeso" del regista ed etnomusicologo Francesco De Melis, tradizioni ed emozioni in un'opera visiva costantemente in dialogo con la "materialità" delle feste, attraverso gli splendidi costumi delle comunità festive e una delle testa-scultura del progetto "Simulacrum" di Giuseppe Fata, artista visionario contemporaneo che ha realizzato per la mostra "Announcement of Peace". Si svolgerà inoltre un incontro coordinato dal prof. Giorgio Andrian della Venice International University (Viu), sul tema della diplomazia culturale, allo scopo di creare reti di scambio e di divulgazione tanto dei patrimoni Unesco, quanto della Convenzione 2003 per la Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, che ha compiuto i suoi primi vent'anni di attuazione. (Seb)