Ungheria-Usa: Orban incontrerà oggi Trump in Florida

- Il premier ungherese Viktor Orban, in visita negli Stati Uniti, incontrerà oggi l'ex presidente Donald Trump. Il bilaterale tra i due avverrà in Florida, nella residenza di Trump a Mar-a-Lago. Già nella serata di ieri, Orban ha partecipato a un evento organizzato dal centro studi conservatore Heritage Foundation, parlando delle relazioni tra Ungheria e Stati Uniti, la guerra in Ucraina e il rapporto con lo stesso Trump, che il premier magiaro sostiene in vista delle presidenziali del 2024. (Vap)