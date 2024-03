Romania: ex presidente Basescu annuncia il suo ritiro dalla politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente della Romania, Traian Basescu, attuale eurodeputato, ha annunciato che si ritirerà dalla politica alla fine del suo mandato. L'ex capo di Stato ha affermato all'emittente televisiva "Digi 24" di gestire una fondazione che porta gli studenti a Bruxelles per visitare il Parlamento europeo. "Per quanto riguarda la politica, sono arrivato al capolinea. Concludo questo mandato di europarlamentare e poi basta. Ho creato una fondazione che ha un programma con cui portiano gli studenti delle scuole superiori a Bruxelles a visitare il Parlamento europeo. In questo momento ho 60 ragazzi programmati nelle prossime settimane, sia da scuole private che da scuole pubbliche", ha detto l'ex capo dello stato. (Rob)