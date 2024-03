© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri sera, dopo tante ore di attesa, siamo stati autorizzati a entrare in porto a Pozzallo, dove sono sbarcate le 51 persone ancora a bordo di Sea Watch 5 e il corpo del 17enne morto. Un pensiero per lui e per i suoi cari. Stringiamo in un abbraccio chi inizia oggi una nuova vita". Lo scrive su X la Sea Watch Italy, organizzazione tedesca no-profit che opera nel Mediterraneo centrale. (Rin)