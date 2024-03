Verona: Zanella (Avs), la povertà non è mai problema di ordine pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Verona, un senzatetto che dormiva sotto la pensilina di un mezzo pubblico, a causa della pioggia, è stato multato e ha ricevuto un Daspo urbano. "Il sindaco di Verona, Damiano Tommasi - ha dichiarato Luana Zanella, capogruppo di Alleanza verdi e sinistra alla Camera - intervenga per ripristinare il buon senso. Non è sopportabile l'idea di un Daspo ad un senzatetto, la povertà non è mai un problema di ordine pubblico. Capisco le diverse esigenze di tutta la città, ma non si può arrivare ad una misura così odiosa ed anche ridicola, la multa ad un nullatenente che dormiva sotto la pensilina di un bus mentre pioveva. Occorre buon senso da parte delle istituzioni". (Rev)