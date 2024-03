Taiwan: premier Chen, non sono previste esecuzioni fino a insediamento del nuovo presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan non ha in programma l'applicazione della pena di morte sino all'insediamento del presidente eletto Lai Ching-te, il 20 maggio prossimo. Lo ha dichiarato oggi il primo ministro Chen Chien-jen, durante un'audizione legislativa. Il premier ha spiegato che la maggioranza dei 37 detenuti nel braccio della morte è in attesa di riscontro sulla costituzionalità delle loro sentenze, che dovranno essere discusse dalla Corte costituzionale il 23 aprile. Durante l'audizione, il deputato del partito d'opposizione Kuomintang (Kmt) Ko Chih-en ha invitato il Consiglio dei ministri a dichiarare pubblicamente se intenda o no abolire la pena di morte. (Cip)