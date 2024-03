8 Marzo: Gualtieri, celebriamo conquiste donne, ora uomini si impegnino per parità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi nella Giornata internazionale delle donne "celebriamo le donne: le loro conquiste, la loro determinazione, i loro successi, e rinnoviamo il nostro impegno contro le discriminazioni e la violenza di genere che ne vogliono ostacolare e contrastare la libertà, l’autonomia e il raggiungimento di una piena parità". Lo afferma in una nota pubblicata sui social network il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "Ognuno di noi - aggiunge il sindaco - deve fare la propria parte, e in particolare le istituzioni, per sostenere l’indipendenza delle donne, la parità di genere, l’empowerment femminile e per difenderne i diritti, che ancora oggi sono attaccati e rischiano di essere messi in discussione. Purtroppo non siamo ancora una città e un Paese a misura di donna, e c’è ancora difficoltà da parte di troppi uomini ad accettare la libertà delle donne, l'eccellenza che sanno esprimere in tutti i campi". (segue) (Rer)