8 Marzo: Gualtieri, celebriamo conquiste donne, ora uomini si impegnino per parità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna rovesciare il punto di vista: una città e un Paese migliore - sottolinea Gualtieri - partono da un impegno di noi uomini, in prima persona, per consentire alle donne di esprimere se stesse al meglio in ogni campo. Ogni giorno, le donne con la loro forza e il loro coraggio continuano a sfidare gli stereotipi e a trasformare il mondo. Solo insieme possiamo costruire un futuro più equo e inclusivo per tutte e tutti. Anche quest'anno, Roma Capitale presenta un ricco programma di iniziative per celebrare le donne. Un calendario di eventi diffusi su tutto il territorio per ricordare che l’8 marzo non è solo una data simbolica, ma deve impegnarci tutti, ogni giorno. L’8 marzo è sempre". (Rer)