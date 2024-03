Ue: Eurostat, Pil stabile nel quarto trimestre 2023, Italia in aumento dello 0,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo stime di Eurostat, nel quarto trimestre del 2023 il Pil destagionalizzato è rimasto stabile sia in area euro che in Ue, rispetto al trimestre precedente. Paragonati rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, i dati mostrano un aumento dello 0,1 per cento in eurozona e dello 0,2 per cento nell'Ue nel quarto trimestre del 2023, dopo il +0,1 per cento in entrambe le zone nel trimestre precedente. Nel terzo trimestre dell'anno passato, invece, il Pil era diminuito dello 0,1 per cento in area euro ed era rimasto stabile in Ue. Per l'intero anno 2023, il Pil è aumentato dello 0,4 per cento sia nell'area euro che in Ue, dopo il +3,4 per cento in entrambe le zone nel 2022. (segue) (Beb)