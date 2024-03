Ue: Eurostat, Pil stabile nel quarto trimestre 2023, Italia in aumento dello 0,6 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra gli Stati membri per i quali sono disponibili i dati, la Danimarca (+2 per cento) ha fatto registrare l'aumento maggiore rispetto al trimestre precedente, seguita da Croazia (+1,3 per cento) e Slovenia (+1,1 per cento). I cali maggiori sono state osservate in Irlanda (-3,4 per cento), Estonia e Finlandia (entrambe -0,7 per cento). Fra le economie maggiori, l'Italia ha fatto registrare un aumento dello 0,6 per cento, la Francia dello 0,7 per cento e la Spagna del 2 per cento. In calo Germania e Paesi Bassi, rispettivamente con una diminuzione dello 0,2 e dello 0,3 per cento. (Beb)